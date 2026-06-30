Kadıköy'de yıkım sırasında 2 işçi göçük altında kaldı

Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binada göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçi, arama kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.40 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Yusuf Kamilpaşa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştiği esnada yıkım alanında çalışan 2 işçi göçük altında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve köpekli arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte işçiler bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralı 2 işçinin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik amaçlı olarak sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeli sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı