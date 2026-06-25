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Kadıköy'de kafe çalışanına yumruklu saldırı: Olay anı kamerada

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Kadıköy'de bir kafeye gelen kimliği belirsiz şahıs, kafe çalışanına yumruklarla saldırdı. Yaralanan çalışan hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de bir kafede çalışan personel, dükkana giren kimliği belirsiz şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı kameraya yansıdı.

İddiaya göre, Kadıköy'de bulunan bir kafeye gelen şahıs, henüz bilinmeyen nedenle kafe çalışanına yumruklarla saldırdı. Kafe çalışanı yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dışarıdan gelen şahsın, hiçbir şey demeden çalışana saldırdığı anlar kaydedildi. Çalışanı defalarca yumruklayan şahsın olaydan sonra kaçtığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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