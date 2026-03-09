Kadıköy'de ev sahibi ve bakıcıyı bağlayıp 1 milyon TL çaldılar: Şüpheli yurt dışına kaçarken yakalandı
Kadıköy'de bir eve giriş yaparak ev sahibi ve bakıcısını etkisiz hale getiren maskeli şahıslar, yatak odasındaki 1 milyon liralık ziynet eşyası ve nakit parayı çaldı. Bir şüpheli havalimanında yakalandı.
Kadıköy'de bir eve balkon kapısını zorlayarak giren maskeli şahıslar, ev sahibi ve bakıcısını bağlayarak etkisiz hale getirdi. Yatak odasındaki 1 milyon liralık ziynet eşyası ve nakit parayı çalan şüphelilerden biri, yurt dışına kaçmak isterken havalimanında yakalandı.
Olay, 5 Mart günü saat 05.50 sıralarında Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neriman F.P. (68), bakıcısı M.K. ile birlikte evinin salonunda oturduğu esnada saat 04.30 sıralarında tanımadıkları 2 erkek balkon kapısını zorla açarak içeri girdi. Evde kasa olup olmadığını soran şüpheliler, Neriman F.P. ile M.K.'yı bağlayarak etkisiz hale getirdi. Yatak odasına yönelen şahıslar, odada bulunan kasadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını alarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışmalarda 5 Mart'ta Başakşehir, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da operasyonlar yapıldı. Operasyon sonucu T.A. (35) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 46 bin 900 TL para ile 2 adet altın bileklik ve kolye ele geçirildi. Öte yandan şüpheliyle irtibat halinde olduğu tespit edilen F.A. (25) isimli şahıs ise 8 Mart'ta Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yapmaya çalışırken havalimanı görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Gasp Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL