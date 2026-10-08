Kadıköy'de havaya 6 el ateş açan şahıs, polis iknasıyla intihar girişiminden vazgeçti

Kadıköy'de havaya 6 el ateş açan şahıs, polis iknasıyla intihar girişiminden vazgeçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde 8 Ekim'de cadde üzerinde havaya 6 el ateş açan şahıs, ardından silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu şahıs silahını bırakarak teslim oldu; olayda kullanılan tabanca muhafaza altına alındı.
Kadıköy'de cadde üzerinde tabancayla havaya 6 el ateş açtıktan sonra silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu silahını bırakarak teslim oldu.
Olay, 8 Ekim'de Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ü. (29) isimli şahıs, cadde üzerinde tabancayla havaya 6 el ateş açtı. Ardından silahını başına dayayarak intihar girişiminde bulunan şahıs için polis ekipleri harekete geçti. Şahsın eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde
bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ikna ederek teslim olmasını sağladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü müzakere çalışmaları sonucunda F.Ü., kendisine zarar vermeden silahını bırakarak teslim oldu. Olayda kullanılan tabanca polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.