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Kadıköy'de Hatalı Park Krizi: Vatandaşlar Aracı Taşıdı

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Kadıköy'de yol kenarına hatalı park edilen araçlar çöp kamyonunun geçişine engel oldu. Vatandaşlar, aracı elleriyle taşıyarak yolu trafiğe açtı.

Kadıköy'de hatalı park krizi: Vatandaşlar aracı elleriyle taşıdı

İSTANBUL - Kadıköy'de ara sokakta yol kenarına park edilen araçlar çöp kamyonunun geçişine engel oldu. Vatandaşlar, hatalı park edilen aracı elleri ile kenara taşıdı.

Olay, Kadıköy Galip Paşa Sokak'ta geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tek yönlü dar sokakta yol kenarına park edilen araçlar yüzünden çöp kamyonu ilerleyemedi. Yolun kapanmasıyla sokakta uzun araç trafiği oluştu. Sürücüler ve çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Geçişi engelleyen aracın sahibi bulunamayınca vatandaşlar, aracı elleriyle taşıyarak kenara çekti. Vatandaşların çabasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - 3.Sayfa
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