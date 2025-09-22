Haberler

Kadıköy'de Hafriyat Kamyonu Dar Sokakta Sıkıştı

İstanbul Kadıköy'de hafriyat kamyonu, dar bir sokakta sıkışarak trafiği aksattı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde hafriyat kamyonu ara sokakta sıkıştı. Olay nedeniyle sokak bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Kadıköy Feneryolu Mahallesi Eski Karakol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MLC 609 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, sürücüsünün dar sokağı fark etmemesi üzerine iki duvar arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun çıkarılması için çalışma başlatılırken, sokak uzun süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

