Haberler

Kadıköy'de korkutan yangın: 1'i ağır 8 yaralı

Kadıköy'de korkutan yangın: 1'i ağır 8 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangında 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında, gece saat 01.40 sıralarında çıkan yangında 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Haşimbey Sokak'ta katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ve yoğun duman nedeniyle binada bulunan vatandaşlar mahsur kalırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar binadan çıkarıldı. Yangında A.Y. (95) isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, N.T. (67), M.S. (60), R.Ö. (70), A.Ö. (76) ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bina kullanılamaz hale gelirken, olay yerindeki soğutma ve inceleme çalışmaları tamamlandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mesut Özil'den Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken sözler

Guendouzi için neler dedi neler
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı

Fethiye'de inanılmaz anlar! 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
O yüzden 'Evet' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular

O yüzden "Evet" demiş! Fenerbahçe'yi seçme nedenine bakın
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

Ekranların parlayan yıldızından çok konuşulan fotoğraflar
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı

Fethiye'de inanılmaz anlar! 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü

Bu görüntüler, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden birinde çekildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi