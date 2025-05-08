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Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: Mattia Ahmet Minguzzi Davasında İkinci Duruşma

Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: Mattia Ahmet Minguzzi Davasında İkinci Duruşma
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Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan iki sanığın ikinci duruşması başladı. Aileye destek için çok sayıda vatandaş adliye önünde toplandı.

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapsi istenen 2 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesi başladı.

Kadıköy'de 24 Ocak tarihinde alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüne ilişkin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapsi istenen 2 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlı Aka, Ak Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yadımcısı Suat Özçağdaş ve taraf avukatları katıldı. Aileye destek olabilmek için ailenin yakınları, Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman ve çok sayıda vatandaş da adliyeye geldi. Sanıklar B.B. ve U.B. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıklar 18 yaş altında olduğu için duruşma kapalı görülüyor.

Öte yandan, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin destek için gelen vatandaşları 'çiçeğim' diyerek selamladığı duyuldu. Çok sayıda vatandaş duruşma öncesinde, 'Mattia Ahmet için adalet' şeklinde sloganı attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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