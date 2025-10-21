Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davasında Karar Duruşması Başladı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde pazarda bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada karar duruşması başladı.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B. hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istenirken, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan dava açılmıştı. 4 sanığın yargılandığı davanın 6'ncı celsesi, Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Minguzzi ailesine destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar mahkeme salonunun önünde "Mattia Ahmet için adalet" şeklinde slogan attı. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Bir önceki duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. için 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl, diğer 2 sanık A.Ö. ve M.A.D. için ise 'çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım' suçundan 20 yıl hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL