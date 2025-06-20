Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davası: Aileden Açıklama

Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davası: Aileden Açıklama
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Kadıköy'de bıçakla öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında, aile üyeleri adliye önünde basın toplantısı yaptı. Ahmet Minguzzi'nin teyzesi, saldırganlar için 24 yıl ceza talep ettiklerini açıkladı.

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin duruşması görülürken, Ahmet Minguzzi'nin anneannesi ve teyzesi adliye önünde bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Binnur Semiz burada basına açıklamada bulundu.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın duruşması Anadolu Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Binnur Semiz ve anneannesi de adliye önünde bekleyen ve Mattia Ahmet için slogan atan vatandaşlarla bir araya geldi.

Binnur Semiz burada basına yaptığı açıklamada, ""İlk gün geldiğimizde biliyorsunuz daha kapıdan içeri girerken Ahmet'in mezarının bahçesini talan etmişlerdi. Kızlarıma 'Ayakta duracaksınız, ağlamayacaksınız, gözünüzden yaş gelmeyecek' derken haberi alır almaz ilk ağlayan ben oldum. Ben o günü atlatamıyorum; Ahmet'e atılan yumruğu kabul etmiyorum. Ahmet'e atılan tekmeyi kabul etmiyorum. Ahmet'i böyle parmakla gösterdikleri işareti kabul etmiyorum. Eğlendikleri anı kabul etmiyorum. Davayla ilgili ise her biri için yirmi dört yıl olarak emsal kararı istiyoruz. Bir tanesi bağırsaydı eğer, 'Arkadaşımız Ahmet'i bıçaklamaya gidiyor' deseydi belki Ahmet o bir tanesi sayesinde ayakta olacaktı. Yirmi dört yıl emsal kararı bekliyoruz. Bunun dışında bir ay öncesinde satır ve bıçakla yakalanmışlar. Bunlara takipsizlik veren kimdir? Çıkacak kamuoyu önünde Andrea'dan, Yasemin'den ve bu halktan özür dileyecek. Bu çocukları takibe alıp o zaman rehabilite etmeyen her kimse Ahmet'in katilidir. Artık bunlar suça sürüklenen çocuk tablosundan çıkmıştır. Bunlar artık birer katildir. Bugün sayemizde ve sizin sayenizde onlar o 15 yaşındaki Twitter kullanıcısı sayesinde yakalandılar. Onların davasının bununla birleşmesini istediğimiz için iddianame yetişmemiş. Büyük ihtimalle bugün şahitler dinlendikten sonra bir sonraki mahkemeye ertelenecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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