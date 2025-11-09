Haberler

Kadıköy'de Ateşe Verilen Kadın Ağır Yaralandı

İstanbul Kadıköy'de bir eğlence mekanında Gözde Yılmaz, üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli yakalanarak tutuklandı. Yılmaz, olayı yapan kadının en ağır cezayı almasını istedi.

İstanbul Kadıköy'de bir eğlence mekanının önünde oturan kadın, bir kadın tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, olay sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan kadın, "En ağır cezaları almasını istiyoruz. Biz hastanedeyken D.Y. adlı kişiden 'sizi bıçaklattırıcam' şeklinde tehdit mesajları geliyor" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Yılmaz (33) arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada cep telefonuyla kısa bir görüşme yaptı. Görüşmenin hemen ardından yanına yaklaşan S.G.A. adlı kadın, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz'ın başına döktü. Saldırgan kadın, bağırarak çakmağı çaktı ve genç kadını ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan Yılmaz'a arkadaşları müdahale ederken, çevredekiler panik içinde durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Yılmaz'ı ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yılmaz'ın yanık bölümünde tedavisi devam ederken, olayın ardından kaçan şüpheli S.G.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Tehdit mesajları geliyor"

Saldırıya maruz kalan Gözde Yılmaz, olayın neden gerçekleştiğini bilmediğini ve olayı yapan kadının en ağır cezayı almasını istediğini ifade ederek, "Benim çocukluktan tanıdığım D.Y. isimli arkadaşımın kız arkadaşı var, bunu yapan oymuş. Ben erkek arkadaşım ve diğer arkadaşlarla birlikte Kadıköy'de bir mekanda otururken arkamız yola doğru dönüktü. Birden bir soğukluk hissettim. Benzin gibi bir yanıcı maddeydi sanırım, büyük ihtimal benzindi. Biranda önüme döndüğümde çakmakla yaktı kız beni. Bu kadını ben şahsi olarak tanımıyorum. Hiçbirimiz tanımıyoruz, herhangi bir husumetimiz yok. Neden böyle bir şey yaptı fikrimiz yok. En ağır cezaları almasını istiyoruz. Biz hastanedeyken D.Y. adlı kişiden 'Sizi bıçaklattırıcam' şeklinde tehdit mesajları geliyor. 'Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi, siz bir daha Kadıköy'e geri dönemezsin' deniliyor. Benim iş yerim ve evim zaten orada, kendileri bu bölgede oturmayan insanlar. Vücudumda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar var. Bir daha eskisi gibi iyileşemeyecekmişim" dedi. - İSTANBUL

