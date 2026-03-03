Haberler

Caddebostan'da makas atan sürücü lüks araca çarpıp kaçtı

Kadıköy'de gece saatlerinde aşırı hızla makas atarak ilerleyen 34 FZD 241 plakalı otomobil, önce bir taksiye ardından başka bir otomobile çarptı. İki araç hurdaya dönerken, kazaya neden olan sürücü olay yerini terk etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadıköy'de gece saatlerinde aşırı hızla makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, önce bir taksiye ardından başka bir otomobile çarptı. Kazada iki araç hurdaya dönerken, takside hasar oluştu. Kazaya neden olan sürücü olay yerini terk etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Caddebostan sahil yolu üzerinde meydana geldi. 34 FZD 241 plakalı otomobilin sürücüsü, trafikte aşırı hızla makas atarak ilerlediği sırada önce 34 TJU 41 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından 34 PIE 229 plakalı başka bir araca çarptı. Kazada 34 FZD 241 ve 34 PIE 229 plakalı otomobiller ağır hasar alarak hurdaya dönerken, takside maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araç sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya neden olan 34 FZD 241 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
