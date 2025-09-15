Kadıköy'de Ağaç Dalı Otomobilin Üzerine Düştü

Kadıköy'de bir ağacın dalı koparak seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kopan dal, park halindeki bir araca da zarar verdi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, 14.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Ferit Tek sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak kenarında bulunan büyük bir ağacın dal kısmı bilinmeyen bir nedenle kırılarak yoldan geçen otomobilin üzerine ve park halindeki bir aracın üstüne düştü. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola devrilen dalı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

"Biraz korktum ama hiçbir şeyim yok"

Ağacın arabasının üzerine devrildiğini ifade eden Mustafa Kaan Doğan, " Otomobil ile seyir halindeydim. Önümde bir taksi durmuştu, onu beklerken ağaç arabamın üzerine devrildi. Biraz korktum ama hiçbir şeyim yok. Aracımın da bir şeyi yok, yol kapandı" dedi. - İSTANBUL