Kadıköy'de 3 Araçlı Kaza: Yaralanan Yok

Kadıköy D-100 karayolu Avrasya Tüneli girişinde 3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 karayolu Kadıköy yönü Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Canpolat idaresindeki 34 UG 1515 plakalı Opel marka hafif ticari araç ile Cevat Çiçek idaresindeki 28 AAY 448 plakalı Chevrolet marka araç Avrasya Tüneli girişi yolunda şerit değiştirirken çarpıştı. Bu esnada yan şeritte ilerleyen Dilek Ergener idaresindeki 34 ZD 1888 araç da kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında Opel marka araçta bulunan biri çocuk 3 kişi, şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Kazanın şokunu yaşayan aile polis ekiplerince sakinleştirilirken, araçtan çıkarılan çocuk ise olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Yan yatan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL