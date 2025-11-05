Haberler

Kadıköy'de 3 Araçlı Kaza: Yaralanan Yok

Kadıköy'de 3 Araçlı Kaza: Yaralanan Yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy D-100 karayolu Avrasya Tüneli girişinde meydana gelen 3 araçlı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazada maddi hasar oluşurken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy D-100 karayolu Avrasya Tüneli girişinde 3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 karayolu Kadıköy yönü Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Canpolat idaresindeki 34 UG 1515 plakalı Opel marka hafif ticari araç ile Cevat Çiçek idaresindeki 28 AAY 448 plakalı Chevrolet marka araç Avrasya Tüneli girişi yolunda şerit değiştirirken çarpıştı. Bu esnada yan şeritte ilerleyen Dilek Ergener idaresindeki 34 ZD 1888 araç da kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında Opel marka araçta bulunan biri çocuk 3 kişi, şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Kazanın şokunu yaşayan aile polis ekiplerince sakinleştirilirken, araçtan çıkarılan çocuk ise olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Yan yatan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.