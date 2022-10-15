Alevlerin sardığı binada asansör çalışmadı, büyük panik yaşandı! 24 katlı rezidansta çıkan yangının sebebi ortaya çıktı

Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi. Yangının klima motoru arızasından çıktığı belirlenirken asansörlerin yangın esnasında çalışmadığı aktarıldı. Bir bina sakini ise konu hakkında "Klima sisteminden çıktı yangın, ortalama 250 daire var herhangi bir can kaybı olmadı. Benim de dairem yandı ama sevindirici haber can kaybı olmaması bizi çok sevinirdi" dedi.

İstanbul'da bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı. Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi.

3 SAAT SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Rezidansta oturan ev sahipleri yangın haberini alınca telaşlı şekilde olay yerine geldi. Yangın sırasında asansörler çalışmazken ev sahipleri merdivenlerden inerek rezidanstı terk etti. Yaklaşık 3 saat itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması yaptıktan sonra yangını kontrol altına aldı.

KLİMA MOTORU ARIZASINDAN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Edinilen bilgiye göre yangının çıkış sebebi klima motorunda arıza oluşması sonucu meydana geldi. Çıkan yangın daha sonra diğer katlara sirayet etti. Ev sahipleri ise telaşlı gözlerle yangının söndürülme çalışmalarını izledi.

"BİR ANDA ŞOKA UĞRADIK"

Ev sahiplerinden Emrah balta "Yangının neyden çıktığını anlamadık apar topar merdivenlerden aşağıya indik asansörler zaten çalışmıyordu. Ne olduğu anlamadım bir anda şoka uğradık" dedi. Bir başka ev sahibi Mesut Kösedağı "Klima sisteminden çıktı yangın, ortalama 250 daire var herhangi bir can kaybı olmadı. Benim de dairem yandı ama sevindirici haber can kaybı olmaması bizi çok sevinirdi" dedi.