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Kadıköy'de 1 Mayıs Kutlamaları Öncesi Yoğun Güvenlik Önlemleri

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Kadıköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesinde emniyet güçleri, bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Rıhtım tarafı demir barikatlarla çevrildi ve araç trafiğine kapatıldı.

1 Mayıs kutlamaları öncesi Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemi

İSTANBUL - Kadıköy'de kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kadıköy'de kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde emniyet güçleri Kadıköy'ün dört bir yanında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kutlama alanı olan Rıhtım tarafı demir barikatlarla çevrildi. Öte yandan Kadıköy'ün her bir noktası araç trafiğine kapatılırken görevli araçlar hariç tüm araçların giriş ve çıkışları yasaklandı. Kutlama alanının her bir noktasına emniyet personelleri görevlendirildi. Dün akşam saatlerinde ise İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, alınan güvenlik önlemlerini Kadıköy'e gelerek yerinde denetledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - 3.Sayfa
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