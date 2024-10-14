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Kaçırdıkları esnafa işkence yapıp o anları da kayda aldılar

Kaçırdıkları esnafa işkence yapıp o anları da kayda aldılar
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Gaziantep'te Suriyeli bir grup şehir dışına kaçırdıkları Ercan Öztürk isimli esnafa işkence ederek o anları da kayda aldılar. Olay sonrası şikayette bulunan Öztürk, "Beni dövüp aynı anda yaptıkları işkenceyi videoya aldılar" dedi.

Gaziantep'te elektrikçilik yapan Ercan Öztürk (40) aralarında husumet bulunan Mehmet ve Fahri D. tarafından iki ayda üç kez tehdit edildi. Polise giderek bu kişilerle ilgili şikayette bulunan Öztürk hem silahla hem de sözle tehdit edildi.

İŞKENCE EDİP O ANLARI DA KAYDA ALDILAR

Şikayetçi olduğu kişilerin bir süre sonra peşine Suriyeli bir grubu taktığını ifade eden Öztürk, "Kendi halimde elektrik işi yapan bir esnafım. Şikayetçi olduğum kişiler Suriyeli bir grubu peşime taktılar. Elektrik arızası var diye çağırdılar ve beni kaçırdılar. İndiğimde arkamda duran kafama vurdu ve küfür etmeye başladı. Beni dövmeye başladılar. Aynı anda da yaptıkları işkenceyi videoya aldılar" şeklinde konuştu.

PANİK YAPIP KAÇTILAR

Kendisini kaçıranların bulundukları yere bir araç geldiğini görünce panik yapıp kaçtıklarını anlatan Öztürk, "Hastaneye gittim, darp raporu aldım. Beni kaçıran Suriyeli 5 kişi daha sonra bana ulaştı. 'Biz bir kaç gün sonra karşıya (Suriye) geçeceğiz. Videoyu biz gittikten sonra kullan' dediler. Ben de onlar gittikten sonra ilgili yerlere suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Ercan öztürk Gaziantep Suriye

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