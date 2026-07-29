Kaçak trafonun sökülmesini engellemek için elektrik direğine çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ekiplerin kaçak trafoyu sökmesi sırasında bir vatandaş elektrik direğine çıkarak eylem yaptı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Canbolat Mahallesi Çubuklu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aboneliği bulunmadığı gerekçesiyle ekipler mahalledeki bir trafoyu sökmek için bölgeye geldi. Kaçak trafonun sökülmesini engellemek isteyen bir vatandaş ise elektrik direğine çıkarak eylem yaptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşı güvenli bir şekilde aşağı indirmek için uzun süre ikna çalışması yürüttü. Ancak vatandaş, direkten inmeyi kabul etmedi. Bir süre sonra ekipler ve jandarmanın bölgeden ayrılmasının ardından vatandaş, itfaiyenin ikna çabaları sonucu elektrik direğinden indi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bölgede yaşanan kısa süreli gerginlik sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı