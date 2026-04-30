Kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kaçak kazı faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Aslanapa ilçesinde yapılan operasyonda; 1 adet metal dedektör, 1 adet kazma ve 1 adet kürek bulundu.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı