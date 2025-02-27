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Kaçak avcı, yakalanmamak için dağ keçisi taklidi yaptı

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Erzincan'da yasaklı dağ keçisini avlayan şahıs, fark edilince yere çöküp keçi taklidi yaparak saklanmaya çalıştı. Ancak yetkililer bu numarayı yemedi.

Erzincan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Avlanması yasak olan dağ keçisini vuran bir şahıs, yetkililer tarafından fark edilince kaçmaya çalıştı. Ancak olay yerinde devriye uçuşu yapan bir drone tarafından fark edilince, kaçak avcı ilginç bir yönteme başvurarak dronedan saklanmak için yere çökerek dağ keçisi taklidi yaptı.

Görüntülerde, avcının dizlerinin üzerine çöküp dört ayak üzerinde hareket etmeye çalıştığı, hatta yer yer taşların arkasına gizlenerek doğayla bütünleşmeye çalıştığı görülüyor. Ancak yetkililer, bu amatör kamuflaj girişimini anında fark ederek şahsı yakaladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalanan şahsa, koruma altındaki yaban hayatına zarar verdiği için ağır para cezası kesildi.

Kaçak avcı, yakalanmamak için dağ keçisi taklidi yaptı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıHakan Celik:

600 bin tl den başlayan cezalarla Anasını laciverde boyadılar.O güzelim canlıya nasıl kıydın,Allahtan dileğim rezalet içinde öl

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

akılsız öeyeceği cezayla hiç uğraşmadan kasaptan en az bir ton bonfile antırkot et alırdı

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Haber Yorumlarıciziri :

malllll

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

helal olsun hiç belli olmuyor baya profesyonel

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Başka bir avcı da taklit yapan dağ keçisini poposundan vursaymış.

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

işte bu. kaçak avcıya aman vermeyin

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Haber YorumlarıDEVİLFEATHER:

haberin müziğine bakarmısın, sanırsın gameoffthroness'dan bir sahne.:D

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

malesef ülkemizde kural ve kanun taninmiyor bunun tek suclusu yeterli ve gerekli kanunlari cikarmayan iyi bir egitim veremeyen ikdidarlardir, ben 53 yildir almanyada yasiyorum 13-14 yaslarimdayken bahcemizde tasla bir tavsan vurdum gören bir alman komsu polise sikayet etmis mahkeme beni yaz tatilinde12 gün kütüphanede yardima mahkum ederken ilgilenmedigi icin babama 800 dm para cezasi geldi o zamanlar yari ayliktan fazlaydi gercek cezayi benim yüzümden Türkiyeye izine gidemeyen babam bana kesti

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Haber Yorumlarıyavuz selim:

4mın oğlu aferin sana ... o tüfeği sana monte etmek lazım

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Haber Yorumlarıakan2964:

bu adamın yaptığı zaten yanlış ve devlet te cezasını kesmiş. sonuçta av hayvanı koruma altında ama parası olan evrak kağıt kürek işini ve parasını ödediğinde av serbest. yorumlara bakıyorum hemen hemen herkes beddua etmiş. :)

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