Kaçak avcı, yakalanmamak için dağ keçisi taklidi yaptı

Erzincan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Avlanması yasak olan dağ keçisini vuran bir şahıs, yetkililer tarafından fark edilince kaçmaya çalıştı. Ancak olay yerinde devriye uçuşu yapan bir drone tarafından fark edilince, kaçak avcı ilginç bir yönteme başvurarak dronedan saklanmak için yere çökerek dağ keçisi taklidi yaptı.

Görüntülerde, avcının dizlerinin üzerine çöküp dört ayak üzerinde hareket etmeye çalıştığı, hatta yer yer taşların arkasına gizlenerek doğayla bütünleşmeye çalıştığı görülüyor. Ancak yetkililer, bu amatör kamuflaj girişimini anında fark ederek şahsı yakaladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalanan şahsa, koruma altındaki yaban hayatına zarar verdiği için ağır para cezası kesildi.