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Kablo hırsızları bekçilerden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kablo hırsızları bekçilerden kaçamadı

Gaziantep'te bir kurumun bakır kablolarını sökerek çalan 2 şüpheli olay yerinden uzaklaştıkları esnada bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Gaziantep'te bir kurumun bakır kablolarını sökerek çalan 2 şüpheli olay yerinden uzaklaştıkları esnada bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Boyacı Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sularında yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2 şüpheli bir kuruma ait bakır kabloları sökerek çalmaya kalkıştı. Söktükleri kabloları bir çuvalın içine koyarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan hırsızlar kaçamadan yakayı ele verdi. 2 zanlıyı durdurarak üzerlerini arayan mahalle bekçileri, şahısların kablo hırsızı olduğunu belirledi.

Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler

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