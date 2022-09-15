Kablo hırsızı 4 kişi tutuklandı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 800 metre enerji kablosu çaldıkları tespit edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsaçavuş köyünde enerji kablolarının çalındığı ihbarı üzerine Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalarda şüpheliler K.İ., M.Y., G.Y. ve O.Ç., çaldıkları 800 metre kablo ile yakalandı. Göynük ilçesinde de 10 farklı kablo hırsızlığına da karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.