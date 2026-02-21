Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen genç kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi sınırlarında bulunan Kabak Koyu Cennet Koyu mevkiinde kayalıklardan düşen genç, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cihan A. (26), arkadaşının kayalık alana düşen çantasını almak isterken dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Ölüdeniz Timi, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı gence kayalık alanda müdahale etti. Dikkatli ve koordineli çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Cihan A., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı