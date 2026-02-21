Haberler

Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen genç kurtarıldı

Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen genç kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan düşen 26 yaşındaki Cihan A., bölgedeki Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, arkadaşı için çantasını alırken dengesini kaybedip düşmesi sonucunda gerçekleşti.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi sınırlarında bulunan Kabak Koyu Cennet Koyu mevkiinde kayalıklardan düşen genç, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cihan A. (26), arkadaşının kayalık alana düşen çantasını almak isterken dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Ölüdeniz Timi, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı gence kayalık alanda müdahale etti. Dikkatli ve koordineli çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Cihan A., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de piskopos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Piskoposun gözaltına alınma nedeni ülkeyi sarstı
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
İngiltere'de piskopos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Piskoposun gözaltına alınma nedeni ülkeyi sarstı
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi! Yakın dostu Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi