Kabaceviz Şelalesi'nde piknik yapan kardeşlerin üzerine kaya düştü: 1 ölü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kabaceviz Şelalesi'ne piknik yapmak için giden iki kardeşten biri, üzerine kaya parçası düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ağabeyi Oğuz G. ile birlikte Kabaceviz Şelalesi'ne piknik yapmaya giden 26 yaşındaki Ogün G., oturdukları sırada üzerlerine aniden kopan kaya parçasının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ogün G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından genç adamın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
