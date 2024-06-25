İngiltere'de cezaevinde bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange kefaletle serbest bırakıldı. Assange, ABD ile vardığı anlaşma çerçevesinde yarın mahkemeye çıkacak.

ABD'ye ait gizli belgeleri ifşa eden WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, özgürlüğüne kavuşacak. ABD ile savunma anlaşması yapan 52 yaşındaki Assange, İngiltere'deki Belmarsh cezaevinden tahliye edildi. Wikileaks tarafından yapılan açıklamaya göre Assange, Londra'daki Yüksek Mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılmasının ardından dün Londra'da uçağa binerek İngiltere'den ayrıldı.

ABD ana karasına seyahat etmeyi reddeden Assange, anlaşma çerçevesinde Avustralya yakınlarında bulunan Pasifik'teki ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları'nda yarın yerel saatle 09.00'da mahkemeye çıkacak. Assange anlaşmaya göre ABD'deki casusluk yasasını ihlal ettiğine ilişkin yalnızca bir suçunu kabul edecek ve 62 ay hapis cezasına çarptırılacak. Assange İngiltere'deki tutukluluğu göz önünde bulundurularak ABD'de cezaevine girmeyecek. Julian Assange'ın duruşmanın ardından özgürlüğüne kavuşarak ülkesi Avustralya'ya dönmesi bekleniyor.

Wikileaks tarafından yapılan açıklamada, "Günde 23 saat izole edilmiş 2x3 metrelik bir hücrede 5 yıldan fazla bir süre kaldıktan sonra, eşi Stella Assange ve babalarını yalnızca parmaklıklar arkasından tanıyan çocuklarıyla yeniden bir araya gelecek. WikiLeaks, hükümet yolsuzlukları ve insan hakları ihlalleriyle ilgili çığır açan hikayeler yayınladı ve güçlü kişileri eylemlerinden sorumlu tuttu" ifadesi kullanıldı.

ABD'ye iadesine hükmedilmişti

Assange'ın kurucusu olduğu internet sitesi WikiLeaks, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlara ilişkin belgeleri 2010 yılında yayınlamıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini talep ettiği Assange, 2012 yılında Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. 2019'da buradan çıkarılarak gözaltına alınan Assange, kefaletle tahliye şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İngiltere Yüksek Mahkemesi, 2021 yılında Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmederken, Assange'ın avukatları 2022'de karara itiraz etmişti. ABD tarafından 18 suçtan yargılanması istenen Assange, İngiltere'deki yüksek güvenlikli cezaevinde 5 yıldır tutuklu bulunuyordu. - LONDRA