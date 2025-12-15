Hong Konglu medya patronu Lai, yabancı güçlerle işbirliğinden suçlu bulundu

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hapiste bulunan demokrasi yanlısı medya patronu aktivist Jimmy Lai, ulusal güvenlik yasası (NSL) uyarınca yabancı güçlerle işbirliği yapmak suçundan suçlu bulundu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2019 yılında suçluların Çin ana karasına iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı muhalefetin tepkisiyle karşılaşmış, binlerce kişi sokaklara dökülmüş, eylemler haftalarca sürmüştü. Olaylara karıştığı belirlenen demokrasi yanlısı medya patronu aktivist 78 yaşındaki Jimmy Lai, 2023 yılında başlayan dava suçlu bulundu. Hong Kong'taki mahkeme, Lai'nin ulusal güvenlik yasası (NSL) uyarınca yabancı güçlerle işbirliği yapmaktan suçlu bulunduğunu açıkladı.

2020 yılının Aralık ayından bu yana hapiste bulunan Lai, ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalırken hakkındaki suçlamaları reddeden Lai'nin cezasının önümüzdeki yılın başlarında açıklanması bekleniyor.

"ABD'yi sürekli olarak Çin hükümetini devirmeye davet etti"

Mahkeme kararını içeren 855 sayfalık gerekçeyi okuyan Yargıç Esther Toh, Lai'nin 2021 yılının Haziran ayında kapatılan kurucusu olduğu muhalif Apple Daily gazetesini, yabancı hükümetlere Hong Kong ve Çin'e yaptırım uygulamaları için baskı yapmak amacıyla kullandığının tespit edildiğini ifade etti. Toh, Jimmy Lai'nin "Çin Halk Cumhuriyeti'ne nefret beslediğine dair hiç şüphe olmadığını" belirterek, Lai'nin "Hong Kong halkına yardım etme bahanesiyle ABD'yi sürekli olarak Çin hükümetini devirmeye davet ettiğini söyledi.

Pence ve Pompeo görüşmeleri

Lai, Kasım ayındaki ifadesinde kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmiş ve Hong Kong'un dış politikasını etkilemek için "asla" yabancı bağlantılarını kullanmadığını söylemişti. O dönem ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı görüşme sorulduğunda Lai, ondan hiçbir şey istemediğini ifade ederek "O bana sorduğunda, Hong Kong'da olanları ona aktardım" demişti. Lai, dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme ye ilişkin ise "Pompeo'dan bir şey yapmasını değil, Hong Kong'a desteğini dile getirmesini" istediğini bildirmişti.

Ulusal güvenlik yasası

Hong Kong'da 2019 yılında suçluların Çin ana karasına iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı muhalefetin tepkisiyle karşılaşmış, binlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Hong Kong'da şiddet olaylarına, tutuklamalara neden olan eylemler haftalarca sürmüştü. Eylemlerde şiddet olaylarının yaşanması ve protestoların devam etmesi nedeniyle yasa tasarısı aynı yıl Haziran ayında askıya alınmış, Eylül ayında da iptal edilmişti. Tasarı iptal edilmesine rağmen hükümetin istifasını isteyen göstericiler, eylemlerini yıl sonuna kadar sürdürmüştü. - HONG KONG