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JetBlue Uçağının İniş Takımında Cansız Bedenler Bulundu

JetBlue Uçağının İniş Takımında Cansız Bedenler Bulundu
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ABD'de New York'tan Florida'ya giden JetBlue Hava Yolları'na ait uçağın iniş takımlarında iki kişinin cansız bedeni bulundu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kaçak yolcuların Jamaikalı olabileceğini belirtti.

ABD'de New York'tan Florida'ya giden JetBlue Hava Yolları'na ait yolcu uçağının iniş takımlarında 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

ABD'de yolcu uçağının iniş takımında 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yetkililer, cansız bedenlerin New York'tan Florida'ya giden 1801 sefer sayılı JetBlue Hava Yolları'na ait yolcu uçağının iniş takımlarında bulunduğunu açıkladı.

Pazartesi gecesi yerel saatle 20.20'de New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Airbus A320 tipi uçağın, saat 23.00 sıralarında Florida'daki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı belirten yetkililer, cansız bedenlerin uçuş sonrası rutin bakımdan sorumlu ekip tarafından bulunduğunu aktardı.

JetBlue tarafından yapılan açıklamada, "Maalesef, iki kişi hayatını kaybetti. Şu anda kimlikleri ve uçağa nasıl eriştikleri konusunda soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullanarak, şirketin bu üzücü durumun aydınlatılması için yetkililerle yakın iş birliği içinde olduğu aktarıldı.

Kaçak yolcular Jamaikalı olabilir

New York ve New Jersey Liman İdaresi'nden adı açıklanmayan bir kaynak, ön soruşturmanın kaçak yolcuların John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda uçağa binmediğini gösterdiğini aktardı.

Yetkililer, uçağın pazar gecesini Jamaika'da geçirdiğini ve pazartesi günü başkent Kingston'dan New York'a uçtuğunu belirtti. Uçak, ardından Utah'ın Salt Lake City kentine sefer yapıp ardından New York'a döndü ve son olarak Florida'ya uçtu. Kaçak yolcuların Jamaika vatandaşı olabileceği düşünülüyor, ancak kimlikleri henüz resmi olarak teyit edilmedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Olayda uçuş ekibinin veya uçağın işletilmesinin herhangi bir rolü olmadığı anlaşıldığından, NTSB'nin yetki alanına girmiyor" ifadelerini kullandı. Soruşturmanın yerel yetkililer ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yürütülüyor.

Öte yandan ABD'de iki hafta önce Chicago'dan Hawaii'nin Maui Adası'na giden United Airlines'a ait uçağın iniş takımında da bir kişinin cesedi bulunmuştu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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