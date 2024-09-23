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Jennifer Lopez'in fuhuş suçundan tutuklanan eski sevgilisi ile çekilmiş yatak görüntüleri ortaya çıktı

Jennifer Lopez'in fuhuş suçundan tutuklanan eski sevgilisi ile çekilmiş yatak görüntüleri ortaya çıktı
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54 yaşındaki rapçi Diddy, New York'ta seks ticareti ve örgütlü suç suçlamalarıyla tutuklandı. Brooklyn'de tutulan Diddy'nin kefalet talebi reddedildi. Bu olay, eski sevgilisi Jennifer Lopez ile ilişkisini tekrar gündeme getirdi. Yetkililer, Diddy'nin evlerine baskın düzenledi ve çok sayıda delil ele geçirdi. Savcılar, 50'den fazla tanıkla görüştüklerini ve suçları kanıtlayan görüntülere sahip olduklarını iddia ediyor. Soruşturma devam ederken, müzik dünyası gelişmeleri yakından takip ediyor.

54 yaşındaki ünlü rapçi Diddy (Sean Combs), New York'ta seks ticareti, örgütlü suç ve fuhuşla ilgili suçlamalarla tutuklandı. Pazartesi günü gerçekleşen tutuklama sonrası Diddy, Brooklyn Metropolitan Tutukevi'ne gönderildi ve kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Bu gelişme, Diddy'nin geçmişini ve özellikle eski sevgilisi Jennifer Lopez ile olan ilişkisini yeniden gündeme getirdi. 2000 yılında çekilen ve Diddy'nin 4 Temmuz partisinde Lopez ve R&B şarkıcısı Aaliyah ile birlikte yatakta görüldüğü fotoğraflar sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Ayrıca, Diddy'nin 2002 yılında Conan O'Brien'ın talk show'unda yaptığı tartışmalı açıklamalar da yeniden paylaşıldı. Bu röportajda Diddy, parti düzenleme ipuçları verirken "kadınları orada tutmak için kapılarda kilitler olması gerektiği" gibi şok edici ifadeler kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında, yetkililer Diddy'nin Los Angeles ve Miami'deki evlerine baskın düzenledi. Bu baskınlarda 1000'den fazla şişe kayganlaştırıcı ele geçirildiği ve çok sayıda elektronik cihaza el konulduğu bildirildi. Savcılar, 50'den fazla tanıkla görüştüklerini ve Diddy'nin iddia edilen suçlarını kanıtlayan görüntülere sahip olduklarını öne sürdü.

Diddy'nin avukatı Marc Agnifilo, müvekkilinin R. Kelly ve Jeffrey Epstein gibi diğer ünlülerle bir tutulmaması gerektiğini savundu ve iddiaları reddetti.

Jennifer Lopez, olayın ardından Beverly Hills'te alışveriş yaparken görüntülendi ancak eski sevgilisinin tutuklanmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Lopez'in annesi Guadalupe Rodriguez'in, 2015 yılında bir talk show'da kızının Diddy ile yeniden bir araya gelmesi fikrine şiddetle karşı çıktığı anın videosu da sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Diddy'nin kariyeri ve kişisel hayatı büyük bir sarsıntı geçiriyor. Müzik ve eğlence dünyası, bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Jennifer Lopez'in fuhuş suçundan tutuklanan eski sevgilisi ile çekilmiş yatak görüntüleri ortaya çıktı

Jennifer Lopez'in fuhuş suçundan tutuklanan eski sevgilisi ile çekilmiş yatak görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

demir Can:

güzel grup yapmışlar

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