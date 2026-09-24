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Java Denizi'nde batan yolcu gemisinde ölü sayısı 42'ye yükseldi, 93 kişi aranıyor

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Java Denizi'nde 13 Eylül'de batan yolcu gemisinde can kaybı 42'ye yükseldi, 93 kişi hâlâ kayıp. Ulusal Kurtarma Ajansı, dalgıçların aramalarını kamaralara yoğunlaştırdığını ancak düşük görüş mesafesi ve güçlü akıntıların operasyonu engellediğini bildirdi.

Endonezya'daki Java Denizi'nde 13 Eylül'de batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Kayıp 93 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Surabaya kentinden 13 Eylül'de Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan "Virgo Transport 8" gemisinin Java Denizi'nde yan yatması sonucu yaşanan faciada bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Kurtarma Ajansından yapılan açıklamada, alabora olup batan yolcu gemisinde can kaybının 42'ye yükseldiği, 93 kişinin hala kayıp durumda olduğu ifade edildi. Ulaşılan tüm cansız bedenlerin kimlik tespiti için Banjarmasin'e götürüldüğü aktarıldı. Dalgıçların aramalarını geminin kamaralarına yoğunlaştırdığı, ancak su altındaki görüş mesafesinin düşük olması ve güçlü akıntıların operasyonu engellediği kaydedildi. Gemiyi kurtarma operasyonunun deniz kirliliğini önlemek için yakıt depoları boşaltıldıktan sonra en erken 3 ay sonra başlayabileceği belirtildi.

108 kişi kurtarılmıştı

13 Eylül Pazar günü yan yatan gemide 30'u mürettebat olmak üzere 243 kişi bulunurken, 108 kişi kurtarılmıştı. Gemi günlerce kısmen su üstünde kalmış, ancak daha sonra tamamen batmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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