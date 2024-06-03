Japonya'da deprem: 5 bina çöktü

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, bölgedeki 5 binanın çöktüğü belirtildi. Olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı açıklandı.

JAPONYA'DA ART ARDA İKİ DEPREM

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde, Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) açıklama yaptı. Ajansın yaptığı ilk açıklamada, meydana gelen deprem yerel saatle 06.31'de yaşandı. İlk sarsıntının ise 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

NÜKLEER SANTRALLERİN İŞLEYİŞİNDE ANORMALLİĞE RASTLANMADI!

Ishikawa'nın yanı sıra Niigata, Fukushima ve Toyama eyaletlerinde de hissedilen depremin ardından 06.40'ta 4.8 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı daha meydana geldiği açıklandı. Depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı ifade edildi. Sarsıntıların ardından bölgedeki nükleer santrallerin işleyişinde de anormalliğe rastlanmadığı aktarıldı. Yetkililer, depremlerin Wajima şehrindeki 5 binanın çökmesine neden olduğunu açıklarken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. JMA ise bölgede artçı sarsıntıların sürebileceği uyarısında bulundu. Yaşanan depremde 260 kişi ise hayatını kaybetmişti

260 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Japonya'nın Ishikawa eyaleti 1 Ocak'ta 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, depremde 260 kişi hayatını kaybetmişti. En az bin 300 kişinin yaralandığı depremde 3 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti. 1 Ocak'tan bu yana bölgede yüzlerce sarsıntı yaşanmıştı. - TOKYO