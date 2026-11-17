Japonya hükümeti, Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen 2 uçağın Fukuoka eyaleti açıklarında ülke hava sahasını ihlal ettiğini ve gelişme üzerine Japon savaş jetlerinin havalandırıldığını açıkladı. Güney Kore ordusu ise Rusya'ya ait birden fazla askeri uçağın ülkenin Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne girmesi nedeniyle savaş uçaklarını kaldırdığını duyurdu.

Asya-Pasifik bölgesinde endişe veren bir askeri gerginlik yaşandı. Japonya hükümeti, Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen 2 uçağın Fukuoka eyaleti açıklarında ülke hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Okinoshima Adası'nın kuzeybatısındaki sularda yerel saatle 04.07 ile 04.12 arasında gerçekleşen ihlalin ardından Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait savaş jetlerinin tedbir amacıyla acil olarak havalandırıldığı ifade edildi. İhlali gerçekleştiren uçakların daha sonra Tsushima Boğazı'ndan geçerek Okinawa eyaletine bağlı Yonaguni Adası ile Tayvan arasından Pasifik Okyanusu'na yöneldiği kaydedildi. Gelişme üzerine Tokyo'nun Moskova'yı diplomatik kanallar aracılığıyla protesto ettiği aktarıldı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Minoru Kihara olaya tepki göstererek, "Rus hava araçlarının ulusal hava sahamızı ihlal etmesi, yalnızca egemenliğimizin ciddi bir ihlali değil, aynı zamanda güvenliğimize yönelik bir tehdittir ve kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Güney Kore: "Rus uçakları Hava Savunma Tanımlama Bölgemize girdi"

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada ise Rusya ordusuna ait birden fazla askeri uçağın günün erken saatlerinde ülkenin Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne (ADIZ) girdiği bildirildi. Güney Kore ordusunun Rus uçaklarını henüz ADIZ'e girmeden önce tespit ettiği ve muhtemel acil durumlara karşı tedbir amacıyla savaş uçaklarını havalandırdığı aktarıldı. Rus askeri uçaklarının Güney Kore hava sahasını ihlal etmediği ve kısa bir süre sonra ADIZ'den ayrıldığı ifade edildi.

Hava sahası ve ADIZ farklı bölgeleri ifade ediyor

Hava sahası, bir devletin egemenliği altında bulunan ve kontrol etme yetkisine sahip olduğu hava bölgesi olarak bilinirken, uluslararası hukukta egemenlik alanı olarak tanımlanmayan ADIZ ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor. ADIZ, ülkelerin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda, hava sahasına yaklaşan hava araçlarını önceden tespit etmek, kimliklerini belirlemek ve takip etmek amacıyla oluşturuluyor. Bu bölgeler, ülkelerin egemen hava sahasının ötesine, uluslararası hava sahasına kadar uzanabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı