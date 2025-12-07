Haberler

Çin savaş uçaklarından Japon askeri jetlerine radar kilidi

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Çin savaş uçaklarının Japon askeri jetlerine radar kilidi atmasını 'tehlikeli ve son derece üzücü' olarak nitelendirdi. Olay, Tokyo-Pekin arasındaki diplomatik krizin askeri boyuta taşındığını gösteriyor.

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Çin'e ait savaş uçaklarının Okinawa adasının güneydoğusunda Japonya'ya ait askeri jetlere radar kilidi attığını açıklayarak, olayı "tehlikeli ve son derece üzücü" olarak niteledi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının Japonya'nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesi ile başlayan Tokyo- Pekin arasındaki diplomatik kriz, askeri alana taşındı. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, dün Çin'in Liaoning uçak gemisinden kalkan J-15 tipi savaş uçaklarının Okinawa adasının güneydoğusunda Japonya'ya ait F-15 jetlerine radar kilidi attığını açıkladı. Aralıklı olarak yerel saatle 16.32 ve 18.37'de gerçekleştirilen eylemleri "tehlikeli ve son derece üzücü" olarak niteleyen Koizumi, Çin'i diplomatik kanallar aracılığıyla protesto ettiklerini ve olayın tekrar yaşanmaması çağrısında bulunduklarını ifade etti. Koizumi, SDF uçaklarına ya da personeline herhangi bir zarar gelmediğini sözlerine ekledi.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ayrı bir açıklamada ise, jetler arasındaki mesafe göz önüne alınarak Japon tarafının "provokasyon olarak değerlendirilebilecek herhangi bir girişimde bulunmadığı" vurgulandı.

Çin'in eğitim uçuşları gerilime neden olmuştu

Çin donanmasına ait Liaoning uçak gemisi dün Okinawa açıklarından geçmiş, Çin savaş uçakları Pasifik Okyanusu'nda eğitim uçuşları gerçekleştirmişti. Japonya'nın muhtemel bir hava sahası ihlaline karşı tedbir olarak kendi savaş uçaklarını havalandırdığı kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
