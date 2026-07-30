Japonya’daki depremde ölü sayısı 30’a yükseldi

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde salı günü meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Japonya, Kumamoto eyaletinde salı günü meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, ölü sayısı arttı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı. Kumamoto eyaletinde yerel bir afet müdahale merkezi kurulacağını belirten Takaichi, "Tüm bakanlık ve ilgili kurumların bu merkez aracılığıyla yerel yönetimlerle sıkı bir işbirliği içinde çalışmasını ve gerekli malzemelerin bölgeye ulaştırılması ile elektrik, su gibi alt yapıların onarılması için gereken tüm çabayı göstermesini rica ediyorum" dedi.

Kağıt fabrikasında 8, AVM'de 5 kişi hayatını kaybetti

Kumamoto eyaleti yönetimi ise, ölümlerin 8'inin depremde hasar gören Yatsushiro şehrindeki Nippon Kağıt Fabrikası'nda kayda geçtiğini duyurdu. Fabrikadaki 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, 1 kişinin akıbetinin bilinmediği ifade edildi. Depremden kısa bir süre sonra patlama meydana gelen Kashima kasabasındaki Aeon Alışveriş Merkezi'nde 6 kişinin öldüğü aktarıldı. Bazı bölgelerde kısmi elektrik ve su kesintilerinin devam ettiği bildirildi.

Bölgede 259 sarsıntı meydana geldi

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), resmi olarak "2026 Kumamoto Depremi" olarak adlandırılan felaketin ardından bölgede toplam 259 sarsıntı meydana geldiğini açıkladı. Sismik hareketliliğin oldukça yüksek seviyede olduğunu belirten yetkililer, önümüzdeki 1 hafta içinde benzer büyüklükte depremlerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Japonya 7.1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı

Japonya, salı günü merkez üssü Kumamoto eyaleti olan 7.1 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Birçok yapıda hasara yol açan depremin ardından Ariake ve Yatsushiro kıyısındaki bölgelere yönelik geçici tsunami uyarısı yapılmıştı. Depremden kısa süre sonra patlama meydana gelen Aeon Alışveriş Merkezi ve baca çökmesi yaşanan Nippon Kağıt Fabrikası başta olmak üzere birçok hasarlı yapıda ve bölgede arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı. Arama-kurtarma çalışmalarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli ile çevre eyaletlerden gönderilen itfaiye ve ilkyardım ekiplerinin desteğiyle sürdüğü bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı