Üye Girişi
Haberler
DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda

DEM heyetinden beklenen açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

Saat netleşti! Dünyanın gözü kabineden çıkacak kararda
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Japonya'da Orman Yangını Paniği: 150 Kişi Tahliye Edildi

Japonya'da Orman Yangını Paniği: 150 Kişi Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hiroshima'nın Etajima şehrinde çıkan orman yangını nedeniyle 150 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yangın, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait bir atış sahasında meydana geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Japonya'nın Hiroshima eyaletindeki Etajima şehrinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye yakın bir bakımevinde kalan 150 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, alevlere müdahale sürüyor.

Dünya ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarını konuşurken, bu kez Japonya'da yangın paniği yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Hiroshima eyaletindeki Etajima şehrinde ormanlık alanda yerel saat 09.40 sıralarında yangın çıktı. Arazinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir atış sahasının sınırları içinde olduğu belirtilirken, yangın sırasında patlayıcı eğitimi yapıldığı açıklandı.

Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangın endişeye neden oldu. Bölgeye yakın bir bakımevinde kalan 150 kişinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma bildirilmediği ifade edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahaleyi sürdürdüğü aktarıldı.

Polis, yangının arazide yapılan askeri eğitimle ilgili olup olmadığı ve kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını açıkladı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

NATO'dan Putin'e gözdağı! Bunu ilk kez yaptılar
img

9-0'lık maç sonrası dünyaca ünlü yıldızın kalemini kırdı
img

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli tarafından göreve getirilen Antalya İl Başkanı Onur Temel istifa etti

Bahçeli göreve getirmişti! İstifasını sosyal medyadan duyurdu
Haydi Kerem: Beklediği fırsat ayağına kadar geldi

Beklediği fırsat ayağına kadar geldi
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.