Japonya'da maymunlar 58 kişiye daha saldırdı - Haberler

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Japonya'da maymunlar 58 kişiye daha saldırdı

Japonya'da maymunlar 58 kişiye daha saldırdı

Japonya'nın Yamaguchi eyaletinde geçtiğimiz pazartesi 8 kişiye saldıran maymunların, 58 kişiye daha saldırarak yaraladığı açıklandı.

Japonya'nın Yamaguchi eyaletinde geçtiğimiz pazartesi 8 kişiye saldıran maymunların, 58 kişiye daha saldırarak yaraladığı açıklandı. Yetkililer maymunların genelde çocuk ve yaşlılara saldırdığını belirtti.

Japonya'daki Yamaguchi eyaletinde maymunların saldırdığı kişi sayısı arttı. Eyalet yetkilileri 8 Temmuz tarihinden bu yana 58 kişinin Japon Makağı olarak adlandırılan maymunlar tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını bildirdi. Ev pencerelerinden içeri girmeye çalışan ve bölgedeki anaokullarına sızmayı deneyen maymunların genelde çocuk ve yaşlıları hedef aldığını açıklayan yetkililer, saldırıların halk için riskli boyuta ulaşması nedeniyle uyuşturucu ilaç içeren silahları bulunan bir avcı ekip kurulduğunu duyurdu.

Yiyeceklerle ilgilenmiyorlar

Maymunların tuzak olarak belli bölgelere bırakılan yiyeceklerle ilgilenmemesi nedeniyle yakalama girişimlerinin büyük ölçüde başarısız olduğu öğrenilirken, uzmanların "çok zeki" olarak tanımladığı hayvanların genelde insanlara arkadan saldırdığı belirtildi. Bir maymunla karşılaşılması durumunda atılacak adımlar konusunda bilgi veren yetkililer, göz temasından kaçınılması, kıyafet veya battaniye gibi nesneleri kullanarak büyük gözükmeye çalışılması ve sessizce geri çekinilmesi uyarısında bulundu. Bölgede ilk kez gözlenen seri saldırıların nedeni konusunda detaylı araştırma başlatılırken, maymun sürüsünün tam olarak nereden geldiğinin de bilinmediği kaydedildi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Japonya'nın Yamaguchi eyaletinde yaşayan 8 kişinin maymunların saldırısına uğrayarak yaralandığını açıklanmıştı. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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