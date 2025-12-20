Japonya'da otomobil ile yolcu treni çarpıştı

Japonya'da seyir halindeki bir otomobil, hemzemin geçitte trenle çarpıştı. Araçta bulunan 1 kişi ağır yaralanırken, trendeki yaklaşık 100 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Kazanın ardından çıkan yangın 50 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Japonya'nın Kyoto eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Yerel saatle 11.00 sıralarında Seika kasabasındaki Shin-Hosono İstasyonu yakınlarındaki hemzemin geçitte seyir halindeki bir binek araç ile Kintetsu Demiryolları'na ait bir yolcu treni henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Binek araç kazanın ardından durmakta zorlanan trenin önünde yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazanın ardından çıkan yangın ise 50 dakikalık çabanın ardından kontrol altına alındı. Trende bulunan yaklaşık 100 yolcu güvenli şekilde tahliye edild, araçta bulunan 1 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tren seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - KYOTO