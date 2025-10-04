Jandarmayı gören sürücünün 'uyanıklığı' işe yaramadı! Dron kamerası her şeyi kaydetti

Haberler

Güncelleme:
Tokat'ta jandarma ekiplerinin yol denetimi yaptığını gören ehliyetsiz sürücü, koltuk değiştirmeye çalıştı. Ancak o anlar dron kamerası tarafından saniye saniye kaydedilince cezadan kaçamadı.

Tokat'ta bir otomobilin sürücüsü S.Y., yol kenarında jandarma ekiplerinin uygulamasını fark edince aracını sağa çekti.

JANDARMAYI GÖRÜNCE KOLTUK DEĞİŞTİRDİ

O sırada direksiyon başındaki sürücü, arka koltuğa geçti; arka koltukta oturan yolcu ise sürücü koltuğuna oturdu.

DRON KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Koltuk değişimi, jandarmanın havadan denetim yaptığı dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

CEZADAN KAÇAMADI

Koltuk değişimi anları kayıt altına alınan otomobil durduruldu. Sürücü ve yolcu hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenilirken ehliyetsiz sürücüye 18 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

o şekil bir kaç ceza daha yerse cezaları o model aracı satsada ödeyemez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
