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Ankara'da gerçekleştirilen siber devriye faaliyetlerinde, yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 347 internet sitesi ile müstehcen içerikli paylaşım yapan 60 internet sitesi olmak üzere toplam 407 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri yürütülüyor. Bu kapsamda 16-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 793 sosyal medya ve URL adresi incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 342 internet sitesi, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 internet sitesi ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 60 internet sitesi tespit edildi. Söz konusu 407 internet sitesi, Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek erişime engellendi.

Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlerin, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle aynı kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı