Jandarmanın kadına şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesinde vatandaşlara yönelik Kadına El Kalkamaz mottosu ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, sorumluluk alanlarında kadına yönelik şiddetle mücadele ve farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede ekipler, Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen saha faaliyetlerinde 113 erkek vatandaşa "Kadına El Kal-ka-maz" mottosu çerçevesinde bilgilendirme yapılırken, 136 kadın vatandaşa ise Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak uygulamanın cep telefonlarına nasıl indirileceği ve kullanımı anlatıldı.

Bilgilendirme faaliyetinin sonunda jandarma ekipleri, vatandaşlara farkındalığı artırmak amacıyla araç kokusu ve buzdolabı magneti gibi çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı