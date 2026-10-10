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Jandarmanın 33 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 51 şüpheliden 47'si tutuklandı

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33 ilde jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheliden 47'si tutuklandı. Operasyonlarda 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirilirken 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemleri başlatıldı.

33 ilde jandarma ekiplerince icra edilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 47'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "33 ilde 'Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele' kapsamında Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 47'si tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 33 ilde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; Asayiş, Otoyol ve Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirildi. Ayrıca, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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