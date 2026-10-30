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Jandarmadan velilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

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Jandarmadan velilere bağımlılıkla mücadele eğitimi
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından İhsaniye ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından İhsaniye ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesindeki Şehit Ahmet Öztürk Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte 49 görevli ve veliye yönelik "Bağımlılığa Karşı İlk Kale: Aile" konulu eğitim verildi. Eğitimde ayrıca uyuşturucuyla mücadelede kullanılan UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak katılımcıların bilinçlendirilmesi sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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