Jandarmadan torbacı operasyonu: 4 tutuklama

Sakarya'nın Serdivan, Hendek ve Adapazarı ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Serdivan, Hendek ve Adapazarı ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 498 adet sentetik ecza hap, 150 gram ağırlığında bonzai, 55 kök kenevir bitkisi, 4 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 90 gram aseton, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet cep telefonu eşe geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerde 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı