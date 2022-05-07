Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü

Malatya'da sit alanında izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da sit alanında izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, Yazıhan ilçesi Erecek Mahallesi'nde bulunan birinci derece sit alanında şüpheli bir araç tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 kişinin bölgede izinsiz kazı yaptığını belirleyerek şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, kazı da kullanılan 24 adet muhtelif malzemeye ise el konuldu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Tragger, Yazıhan, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title