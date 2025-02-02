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Jandarmadan şehit ailesi ve Kore gazisine vefa

Jandarmadan şehit ailesi ve Kore gazisine vefa
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Şehir ailesi ve gazileri unutmayan jandarma ekipleri, Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan P.Muh.Çvş. Şehit Mevlüt Öztürkmen'in ailesi ile Kore gazisi Kadir Çetin'i ziyaret etti.

Şehir ailesi ve gazileri unutmayan jandarma ekipleri, Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan P.Muh.Çvş. Şehit Mevlüt Öztürkmen'in ailesi ile Kore gazisi Kadir Çetin'i ziyaret etti.

Aydın genelinde yaşayan şehit ailesi ve gazileri unutmayan Aydın İl Jandarma Komutanlığı, vefa ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerinin son durağı Köşk ilçesi oldu. Ekipler, 1997 yılında Ardahan ilinde şehit düşen kahraman Mehmetçik P.Muh.Çvş. Şehit Mevlüt Öztürkmen'in ailesi ile Kore gazisi Kadir Çetin'i ikametlerinde ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaret ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahramanlarımızın fedakarlığını ve ideallerini asla unutmayarak ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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