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İstanbul'da Sahte Dolar Operasyonu: 2,89 Milyon Ele Geçirildi

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Esenyurt'ta düzenlediği operasyonda 28 bin 900 adet sahte 100 ABD doları (2 milyon 890 bin dolar) ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen sahte para operasyonunda 2 milyon 890 bin sahte ABD doları ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personel tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Esenyurt ilçesinde sahte para operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 2 milyon 890 bin sahte ABD dolarına eş değer 28 bin 900 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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