İstanbul'da Sahte Dolar Operasyonu: 2,89 Milyon Ele Geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen sahte para operasyonunda 2 milyon 890 bin sahte ABD doları ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personel tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Esenyurt ilçesinde sahte para operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 2 milyon 890 bin sahte ABD dolarına eş değer 28 bin 900 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı