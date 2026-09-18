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Jandarmadan okul servislerine denetim

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Jandarmadan okul servislerine denetim
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Güvenli Servis, Güvenli Gelecek" mottosuyla icra edilen denetimlerde; araçların teknik donanımları, sürücü ve araç belgeleri, taşıma kapasitesine uyulup uyulmadığı ve emniyet kemeri kullanımı titizlikle kontrol edilmiştir. Denetimlerin yanı sıra Trafik Jandarması Timlerince; servis sürücüleri ile öğrenciler trafik güvenliği, güvenli yolculuk kuralları ve emniyet kemerinin hayati önemi hakkında bilgilendirilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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