Haberler

Jandarmadan nefes kesen kovalamaca

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekipleri ile göçmen kaçakçılığı şüphesi bulunan şahıslar arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale - Şanlıurfa kara yolunda yaşandı. Jandarma ekipleri, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisinin içerisinde olduğu bir aracı durdurmak istedi. Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şahıslar, araçla kaçmaya başladı.

Nefes kesen kovalamaca

Jandarmadan kurtulmaya çalışan araçtakiler, ters şeride girerek yol aldı. Bir süre sonra su tahliye kanalının kenarında aracı durduran şahıslar, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Jandarma ekipleri havaya ateş açtı

Araçlarından inen jandarma ekipleri şahısları yaya olarak kovalamaya devam etti. Jandarmanın bir süre kovaladıktan sonra havaya ateş açarak durdurduğu şahıslar gözaltına alındı.

Şahıslar, karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
