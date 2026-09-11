Haberler

Jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik operasyon: 5 şahıs tutuklandı

Jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik operasyon: 5 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’te jandarma ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik operasyonda yakalanan 166 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik operasyonda yakalanan 166 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Ağustos ayında çok sayıda operasyon yapıldı. İl genelinde icra edilen operasyonlarda 109 olaya müdahale edilerek 166 şüpheli yakalandı.

İcra edilen operasyonlarda gümrük kaçağı 3 bin 862 paket sigara, 279 adet elektronik malzeme, 24 adet klima, 4 kilo 921 gram esrar, bin 501 adet captagon hap, 188 gram metamfetamin, 150 kök kenevir bitkisi, 39 adet sentetik hap, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet tarihi eser kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerinden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 161 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ablasını darbeden eniştesini bıçaklayarak öldürdü

Ablasını korumak isterken katil oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor

Türkiye teklif etti, 4 ülke yeşil ışık yaktı! TÜRKPOL kuruluyor
İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Artık kredi kartı geçiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! İlk uygulama başladı
Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne için yapmış

Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı
Slovenya'daki ölü kargalarda Batı Nil virüsü tespit edildi

Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü
Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi