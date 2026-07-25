Jandarma vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından beldelerde yaşayan vatandaşlara yönelik dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susuz ve Çıkrık beldelerinde vatandaşlara yönelik siber farkındalık ve dolandırıcılıkla mücadele eğitimi düzenledi. Ekipleri tarafından beldelerde toplam 143 vatandaşa yönelik bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Eğitimlerde vatandaşlara; siber farkındalık, bankacılık ve ödeme sistemlerinde dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar, telefon dolandırıcılığı, oltalama (phishing), tarım aleti dolandırıcılığı, bahis dolandırıcılığı ile güncel dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Jandarma ekipleri ayrıca vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile güvenlik güçlerine başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı