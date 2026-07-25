Haberler

Jandarma vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi

Jandarma vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından beldelerde yaşayan vatandaşlara yönelik dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından beldelerde yaşayan vatandaşlara yönelik dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susuz ve Çıkrık beldelerinde vatandaşlara yönelik siber farkındalık ve dolandırıcılıkla mücadele eğitimi düzenledi. Ekipleri tarafından beldelerde toplam 143 vatandaşa yönelik bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Eğitimlerde vatandaşlara; siber farkındalık, bankacılık ve ödeme sistemlerinde dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar, telefon dolandırıcılığı, oltalama (phishing), tarım aleti dolandırıcılığı, bahis dolandırıcılığı ile güncel dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Jandarma ekipleri ayrıca vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile güvenlik güçlerine başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı

Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

İki ülke felaketi yaşıyor! 130 bin kişi için tahliye kararı
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba

Haluk Levent hangi ünlüyü ne kadar çarptı? Acun detayı bomba
Serengeti değil Türkiye'nin tatil cenneti! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu

Serengeti değil Türkiye! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar

Gözler ondaydı! İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü

Türkiye yağışa teslim! Kentin göbeğinde yol çöktü, araç suya gömüldü