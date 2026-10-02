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Jandarma Van'da düzenlediği operasyonda 517 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

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Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre operasyonda 471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ve 14 kilogram afyon sakızı bulundu.

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Van'da 'Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 517 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda; 471 kg esrar, 32 kg metamfetamin ve 14 kg afyon sakızı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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